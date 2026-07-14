Il 14 luglio 1789, i rivoltosi si presentarono alla porta del Bastiglia e trovarono a difenderla solo invalidi di guerra e mercenari svizzeri. La vignetta di Osho pubblicata sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 14 luglio 2026 riprende questo episodio storico.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 14 luglio 2026. Quando il 14 luglio 1789 i rivoltosi si presentarono alla porta trovarono a difenderla solo invalidi di guerra e mercenari svizzeri. La Francia è in festa ma la Rivoluzione fu scolpita nel Terrore. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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