Il trauma del terremoto in Venezuela è collettivo Gli ospedali sono distrutti e in questa catastrofe rischiamo epidemie

Dopo il terremoto che ha colpito il Nord del Venezuela, gli ospedali risultano distrutti e si temono epidemie. A oltre due settimane dal sisma, le autorità e le organizzazioni umanitarie stanno pianificando interventi per la ripresa delle strutture sanitarie e la gestione delle emergenze sanitarie. La tragedia ha coinvolto l’intera comunità, con danni diffusi e un impatto collettivo. L’obiettivo è ora stabilizzare la situazione e prevenire ulteriori rischi sanitari.

“Il terremoto è un trauma collettivo, di tutta la comunità, non solo personale”. A più di due settimane dal sisma che ha colpito il Nord del Venezuela, Elena Cáceres, coordinatrice nel Paese della ong Médicos del Mundo, racconta quali sono i prossimi passi da compiere per tornare alla normalità. “Ogni percorso di elaborazione del trauma prende avvio dal suo riconoscimento, che non può limitarsi alla dimensione individuale ma deve essere condiviso e sostenuto anche a livello istituzionale. Occorre partire dalla comprensione di ciò che è accaduto e cercare di riprendere, per quanto possibile, le attività essenziali. È un processo che richiede tempo e attenzione nel quale bisogna evitare l’isolamento, mantenendo i legami con gli altri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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