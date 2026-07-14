Il Time Machine Ensemble, costituito nel 2019, è formato da giovani solisti under 30 e si esibisce in festival e rassegne musicali. La formazione nasce dalla collaborazione tra una fondazione, una casa editrice musicale e un’associazione dedicata alla musica contemporanea. Il gruppo si dedica a riscoprire autori del Novecento e a proporre composizioni di musica contemporanea attraverso progetti e concept originali. È impegnato in attività di residenza e di performance dal vivo.

Nato nel 2019 dalla volontà della Fondazione Pergolesi Spontini insieme a Casa Musicale Sonzogno e Italian Touch, il Time Machine Ensemble è una compagine di giovani solisti under 30 impegnato in progetti di riscoperta di grandi autori del Novecento e nuovi concept originali dedicati alla musica d’oggi. In sette anni ha costruito un repertorio straordinariamente vario: prime esecuzioni assolute e in epoca moderna, opere contemporanee, musica barocca, jazz sinfonico, cine-concerti. Al Teatro Pergolesi di Jesi ha suonato in numerose prime esecuzioni assolute e, nella scorsa stagione, ha inaugurato il cartellone lirico con “Don Giovanni” di Mozart. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Time Machine Ensemble, giovani talenti in residenza al Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn poor lad hug tight wealthy heiress!She demand marriage,he lift family into wealth.

Notizie e thread social correlati

Il Festival giovani talenti. A luglio la prima edizioneA luglio si terrà la prima edizione del Festival giovani talenti, con esibizioni di artisti emergenti nella regione toscana.

Giovani talenti dall’Europa per lo Jonio, torna il Mediterraneo Chamber Music FestivalIl Mediterraneo Chamber Music Festival torna nello Jonio con giovani talenti europei, molti dei quali risiedono a Oslo, Helsinki e Berlino.

Argomenti più discussi: Il Time Machine Ensemble, giovani talenti in residenza al Festival; Il Pergolesi Spontini Festival torna con la 26esima edizione dal 18 luglio al 21 settembre. Oltre trenta appuntamenti tra Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi; Il Pergolesi Spontini Festival apre con Gershwin, Keaton e Giulia Mei; Dal barocco al classico, i concerti del Pergolesi Spontini.

Time Machine Ensemble il 22 e 23 luglio al Festival Pergolesi SpontiniProseguono i concerti del Festival Pergolesi Spontini in un’edizione, la 25esima, attraversata dal tema Viaggi e miraggi: fino al 28 settembre, sono 30 gli appuntamenti proposti dalla Fondazione ... ilrestodelcarlino.it