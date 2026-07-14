Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN per il 14 luglio 2026 è di 0,1519 euro per kilowattora. Il giorno precedente, il 13 luglio, il prezzo ha raggiunto un minimo di 0,1362 euro alle 6 del mattino e un massimo di 0,1808 euro alle 20 di sera. Le variazioni orarie si sono concentrate tra queste due soglie nel corso della giornata.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 14 Luglio 2026, si attesta a 0,1519 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 13 Luglio 2026, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo è stato registrato alle ore 6 con 0,1362 €kWh, mentre il massimo si è avuto alle ore 20 con 0,1808 €kWh. Le ore più economiche della giornata sono state quelle del primo mattino (in particolare tra le 4 e le 7), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, tra le 19 e le 22. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 14072026 0,1519 +0,0002... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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