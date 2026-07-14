Il presidente di Shein, Donald Tang, si è dimesso dall’incarico, rimanendo comunque all’interno dell’azienda. La decisione avviene in un momento in cui la società si prepara a una possibile quotazione in Borsa. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni delle dimissioni. La società non ha comunicato cambiamenti nella direzione generale o nel consiglio di amministrazione. La notizia è stata resa nota poco prima che l’azienda si avvicinasse al processo di quotazione.

L’attuale presidente del colosso cinese dell’ ultra fast fashion Shein, Donald Tang, si dimette proprio quando l’azienda si avvicina al traguardo della quotazione in Borsa. Lo hanno riferito lunedì tre fonti con conoscenza diretta della vicenda, passando a un incarico di consulenza dopo tre anni come volto pubblico del colosso globale del fast fashion. Donald Tang, presidente di Shein, si dimette. Il miliardario sino-americano ha iniziato la propria carriera nel settore bancario, agendo come rappresentante occidentale del riservato fondatore di Shein, Sky Xu. Nei tre anni di mandato ha interagito con politici e autorità di regolamentazione di tutto il mondo, rappresentando il gruppo di e-commerce a conferenze e altri eventi pubblici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il presidente di Shein Donald Tang si dimette (ma non esce dall’azienda)

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