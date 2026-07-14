Fino a domenica è previsto un caldo record con temperature che raggiungeranno i 38 gradi. Dopo questa fase, si attende una tregua con temperature che scenderanno intorno ai 32 gradi. Tuttavia, il direttore del Lamma avverte che le ondate di caldo potrebbero continuare in futuro. Durante il periodo di calore intenso, sono previsti anche rischi di grandine e temporali.

Intervista a Bernardo Gozzini, direttore del Lamma: “Scenderemo intorno ai 32 gradi rispetto ai 38 di questi giorni. Le ondate di caldo, però, potrebbero non essere finite”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il metereologo: “Fino a domenica caldo record, poi la tregua. Ma rischio grandine e temporali”

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METEO: Arrivano i 30°C! Ma attenzione al RISCHIO GRANDINE: ecco dove!

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