Il fentanyl viene custodito in strutture sicure, con accesso limitato e sistemi di sorveglianza 24 ore su 24. Le scorte sono contenute in ambienti controllati, con registrazioni dettagliate di ogni movimentazione. La distribuzione avviene solo tramite canali autorizzati, seguendo procedure stringenti. Le normative prevedono controlli regolari e verifiche di sicurezza, per prevenire furti o utilizzi non autorizzati.

FIRENZE Quando si parla di farmaci oppioidi come il fentanyl, la gestione delle scorte rappresenta un tema particolarmente delicato, che richiede rigorose misure di sicurezza e il rispetto di precise disposizioni normative. In merito alle richieste di informazioni sulle quantità disponibili, dall’Azienda viene precisato che, per ragioni di sicurezza, non vengono comunicati dati quantitativi relativi alle scorte di fentanyl. Il farmaco è presente esclusivamente in ambito ospedaliero ed è destinato agli utilizzi clinici autorizzati. "Le scorte sono custodite presso le Farmacie ospedaliere e, per le esigenze assistenziali previste, quantitativi limitati sono disponibili nelle Unità Operative autorizzate al loro impiego", fanno sapere dal Dipartimento del Farmaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fentanyl sotto chiave. Ecco come viene custodito

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Why fentanyl is EXTREMELY dangerous

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