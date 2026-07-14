Tutti i velox in funzione sulle strade di Imola resteranno attivi. Il ministero delle Infrastrutture ha approvato i dispositivi, che risultano conformi alle nuove direttive, e non ci saranno spegnimenti o sostituzioni. La polizia locale continuerà a monitorare le strade con i dispositivi attuali, senza modifiche. La normativa nazionale non prevede variazioni per le apparecchiature già in uso nel territorio.

Imola, 14 luglio 2026 – Nessun autovelox verrà spento sulle strade imolesi. La nuova normativa nazionale non cambia il quadro locale: tutti i dispositivi in uso alla polizia locale risultano “pienamente conformi” alle direttive previste dal decreto del ministero delle Infrastrutture dell’8 giugno. E dunque potranno continuare a funzionare. Lo ha annunciato ieri il Circondario, dopo la recente pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento che definisce caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica dei sistemi utilizzati per accertare il superamento dei limiti di velocità. Una disciplina attesa da tempo,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Circondario tiene accesi i velox, superato l’esame del ministero: “Conformi alle nuove direttive”

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