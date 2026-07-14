Il bando dell’Asst | caccia ai medici Gli spazi ci sono si spera nei candidati

Il bando Asst è stato pubblicato, i locali sono disponibili: medici di base cercansi disposti ad operare nella casa di comunità all’ex ospedale Zappatoni. Vi operano già due camici bianchi, vi sono spazi, ambulatori e sala d’attesa, per altri due. Potranno lavorare, singolarmente o in rete, con i propri pazienti e sono chiamati a dare una disponibilità aggiuntiva di sei ore settimanali per l’ambulatorio medico temporaneo e altre attività nella struttura. Il testo chiarisce importi del canone annuale e tutti i dettagli. La scadenza per la presentazione delle disponibilità è fissata a fine mese. Dita incrociate. Un precedente bando, in quel caso per l’assegnazione di spazi a medici di base alla neo inaugurata casa di comunità di Liscate, è andato deserto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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