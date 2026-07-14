Declan Rice è stato sostituito all'intervallo durante la partita di quarti di finale di Coppa del Mondo, lasciando incertezza sulla sua condizione. La sua presenza nel centrocampo inglese resta sotto osservazione a causa di dubbi sulla sua forma fisica. La squadra ha ottenuto comunque la vittoria, ma la situazione di Rice potrebbe influenzare le scelte future dell’allenatore. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la nazionale.

2026-07-14 00:34:00 Ecco quanto riportato poco fa: Declan Rice è stato sostituito nell’intervallo della vittoria dei quarti di finale della Coppa del Mondo contro la Norvegia, e secondo quanto riferito il centrocampista non si è ancora ripreso dalla malattia che lo ha costretto al ritiro anticipato mentre i Tre Leoni si preparano ad affrontare l’Argentina nelle semifinali. BBC Sport ha riferito lunedì che la stella dell’Arsenal Rice sta ancora affrontando gli effetti del virus che ha posto fine al suo coinvolgimento nel caldo di Miami mentre l’Inghilterra ha avuto bisogno di tempi supplementari per battere la Norvegia 2-1. Di conseguenza, l’Inghilterra deciderà tardi se partire titolare contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I persistenti dubbi sulla Rice lasciano l’Inghilterra con potenziali problemi a centrocampo

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