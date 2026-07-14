Le società legate ai figli di Donald Trump hanno ottenuto almeno 3,2 miliardi di dollari in contratti già assegnati dall'amministrazione federale. La maggior parte di questi fondi riguarda progetti di difesa, mentre gli Stati Uniti aumentano la spesa militare complessiva. I contratti sono stati assegnati a imprese sostenute dai fondi riconducibili a Donald Jr. ed Eric Trump. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di pagamento o sui dettagli specifici dei contratti.

Le società sostenute dai fondi riconducibili a Donald Jr. ed Eric hanno ricevuto almeno 3,2 miliardi di dollari in contratti già assegnati dall'amministrazione federale. La coincidenza ha scatenato le polemiche, ma la Casa Bianca ha respinto ogni accusa: “Decidiamo in base al merito”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - I figli di Trump investono miliardi nella difesa proprio mentre gli Usa puntano sulla spesa militare

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I figli di Trump investono nei droni militari: ecco Powerus

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