Grave incidente in autostrada | ripercussioni sul traffico
Un incidente grave ha causato l’interruzione del traffico su una delle principali autostrade italiane, provocando lunghe code e disagi tra i veicoli in transito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, che hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte. La polizia ha chiuso temporaneamente una delle corsie per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto. Nessuna informazione è stata comunicata sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.
Un nuovo grave episodio ha mandato in tilt una delle principali arterie autostradali italiane, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale e dei continui incidenti che coinvolgono anche i mezzi pesanti. In pochi istanti il traffico si è paralizzato, mentre automobilisti e autotrasportatori si sono trovati bloccati davanti a una lunga coda causata dall’intervento dei soccorritori. >> Royal wedding, annuncio ufficiale: festa a Buckingham Palace. Coppia bellissima Ancora una volta a essere protagonista è stato un tamponamento, un tipo di sinistro che continua a ripetersi con preoccupante frequenza lungo le grandi direttrici percorse ogni giorno dal trasporto merci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026
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