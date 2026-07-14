Graduatorie GSP 2026 verso la pubblicazione prevista solo correzione di errori materiali no integrazioni

Notizia in breve

Le graduatorie GSP 2026 sono prossime alla pubblicazione. Nei prossimi giorni, gli Uffici Scolastici renderanno disponibili le GPS 2026-28, dopo aver concluso le valutazioni e le eventuali esclusioni iniziate a marzo. La pubblicazione sarà definitiva, ma sarà possibile apportare correzioni di errori materiali. Non sono previste integrazioni ai contenuti delle graduatorie.