Graduatorie GSP 2026 verso la pubblicazione prevista solo correzione di errori materiali no integrazioni
Le graduatorie GSP 2026 sono prossime alla pubblicazione. Nei prossimi giorni, gli Uffici Scolastici renderanno disponibili le GPS 2026-28, dopo aver concluso le valutazioni e le eventuali esclusioni iniziate a marzo. La pubblicazione sarà definitiva, ma sarà possibile apportare correzioni di errori materiali. Non sono previste integrazioni ai contenuti delle graduatorie.
Nei prossimi giorni gli Uffici Scolastici pubblicheranno le GPS 202628, dopo il lavoro di valutazione (ed esclusione) avviato a marzo. Le graduatorie sono pubblicate in forma definitiva, anche se è sempre possibile correggere errori materiali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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