Graduatorie GSP 2026 verso la pubblicazione prevista solo correzione di errori materiali no integrazioni

Da orizzontescuola.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le graduatorie GSP 2026 sono prossime alla pubblicazione. Nei prossimi giorni, gli Uffici Scolastici renderanno disponibili le GPS 2026-28, dopo aver concluso le valutazioni e le eventuali esclusioni iniziate a marzo. La pubblicazione sarà definitiva, ma sarà possibile apportare correzioni di errori materiali. Non sono previste integrazioni ai contenuti delle graduatorie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nei prossimi giorni gli Uffici Scolastici pubblicheranno le GPS 202628, dopo il lavoro di valutazione (ed esclusione) avviato a marzo. Le graduatorie sono pubblicate in forma definitiva, anche se è sempre possibile correggere errori materiali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. Chi ci sarà e chi no, certificazioni informatiche e punteggi [LO SPECIALE]

Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026: punteggio adesso visibile anche per chi ha sciolto la riserva [Avvisi Uffici Scolastici]; GPS 2026/2028, graduatorie definitive al via: domani la pubblicazione per ogni provincia; Punteggio GPS 2026: ultimi giorni per chiedere la correzione; GPS 2026/28, si avvicina la pubblicazione delle graduatorie: avvisi USP su visualizzazione punteggi.

Graduatorie GaE 2026/2028, continuano le pubblicazioni: gli aggiornamenti degli USP del 12 luglioContinua, anche nella giornata di domenica 12 luglio 2026, la pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) 2026/2028 da parte degli Uffici scolastici provinciali (USP). Gli elenchi, diffusi ... informazionescuola.it

Scuola, domande Gps 2026 in scadenza oggi: il portale Istanze Online fuori usoDisservizi nell'invio delle domande per le graduatorie provinciali di supplenza per il 2026. Il portale ministeriale Istanze Online, che consente a migliaia di docenti di inviare le procedure per il ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web