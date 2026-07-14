Gli Astrofili Palidoro scoprono una Super Terra a 28 anni luce

Notizia in breve

Gli astrofili di Palidoro hanno annunciato la scoperta di una Super Terra a 28 anni luce dalla Terra. La nuova scoperta ha una massa otto volte superiore a quella del nostro pianeta e si trova in una regione considerata potenzialmente favorevole alla presenza di acqua liquida. La scoperta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del gruppo di ricerca. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di astronomia.