Gli Astrofili Palidoro scoprono una Super Terra a 28 anni luce
Gli astrofili di Palidoro hanno annunciato la scoperta di una Super Terra a 28 anni luce dalla Terra. La nuova scoperta ha una massa otto volte superiore a quella del nostro pianeta e si trova in una regione considerata potenzialmente favorevole alla presenza di acqua liquida. La scoperta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del gruppo di ricerca. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di astronomia.
Fiumicino, 14 luglio 2026 – Una Super Terra con una massa otto volte superiore a quella del nostro pianeta, situata a soli 28 anni luce dal Sistema Solare e in una regione potenzialmente favorevole alla presenza di acqua liquida. È Gliese 48 b, il nuovo esopianeta scoperto grazie a una ricerca guidata dagli Astrofili Palidoro. Lo studio, pubblicato sull’ Open European Journal on Variable Stars, porta la firma di Giuseppe Conzo e Mara Moriconi, del Gruppo Astrofili Palidoro, insieme a Silvio Antonio Corrêa Jr, della Universidade Santa Cecilia, in Brasile. Un pianeta nella zona abitabile della sua stella. Gliese 48 b orbita intorno a una nana rossa, una piccola stella fredda caratterizzata però da un’intensa attività magnetica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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