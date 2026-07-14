Giubileo a Roma numeri record per Ama Gualtieri | Benefici che restano
Durante il Giubileo a Roma, Ama ha effettuato oltre 91.000 servizi di pulizia extra e circa 850.000 interventi complessivi. Sono stati impiegati mezzi moderni e una vasta flotta di spazzatrici per gestire 1,69 milioni di tonnellate di rifiuti. Le operazioni di raccolta e pulizia sono state potenziate per far fronte all’afflusso di visitatori, con un incremento sostanziale rispetto ai periodi normali.
Oltre 91 mila servizi di pulizia aggiuntivi, 850 mila interventi complessivi e una flotta di spazzatrici e mezzi all’avanguardia mobilitati per gestire 1,69 milioni di tonnellate di rifiuti. I numeri dell’imponente macchina organizzativa predisposta dall’Ama per il Giubileo sono stati esaminati dalla Luiss Business School in un rapporto presentato ieri a Villa Blanc. I dati svelano una tenuta sorprendente: a fronte dell’inevitabile aumento della spazzatura (+3,3% nel 2025) generata dalla presenza complessiva di 108 milioni di persone sul territorio romano, tra cui 36 milioni di pellegrini, l’efficienza della municipalizzata ha abbattuto il malcontento dei residenti, con un calo dei reclami del 35,6% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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