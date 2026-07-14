Giubileo a Roma numeri record per Ama Gualtieri | Benefici che restano

Notizia in breve

Durante il Giubileo a Roma, Ama ha effettuato oltre 91.000 servizi di pulizia extra e circa 850.000 interventi complessivi. Sono stati impiegati mezzi moderni e una vasta flotta di spazzatrici per gestire 1,69 milioni di tonnellate di rifiuti. Le operazioni di raccolta e pulizia sono state potenziate per far fronte all’afflusso di visitatori, con un incremento sostanziale rispetto ai periodi normali.