Giornale radio del pomeriggio martedì 14 luglio
Un incendio ha distrutto un edificio di cinque piani in centro città. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio e hanno richiesto l'intervento di oltre dieci squadre dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore mentre si spegnevano le fiamme e si effettuavano le operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
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Mauro Malaguti. . Buon pomeriggio e ben ritrovati, amici all’ascolto. Poco dopo le 17, puntuale con l'informazione del tardo pomeriggio, torna l'appuntamento con il nostro Giornale Radio Locale. In primo piano purtroppo c'è ancora la cronaca, con la pagina do facebook
Mia intervista (al minuto 4 e 38 secondi) per la rubrica L'Italia in diretta di Radio RAI 1 - Pomeriggio del 07/07/2026 sul caso dell'arresto di due ex 007 a Roma per vendita di segreti militari a Mosca raiplaysound.it/audio/2026/06/… @sonoclaudio @signorina3 x.com