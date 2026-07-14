Giornale radio del pomeriggio martedì 14 luglio

Notizia in breve

Un incendio ha distrutto un edificio di cinque piani in centro città. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio e hanno richiesto l'intervento di oltre dieci squadre dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore mentre si spegnevano le fiamme e si effettuavano le operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.