Giornale radio del pomeriggio martedì 14 luglio

Da lapresse.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha distrutto un edificio di cinque piani in centro città. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio e hanno richiesto l'intervento di oltre dieci squadre dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore mentre si spegnevano le fiamme e si effettuavano le operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

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