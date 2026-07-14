Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa al Teatro San Carlo, annunciando ufficialmente il suo incarico sulla panchina del Napoli. Ha commentato la forza della rosa del club, sottolineando che in Champions League possono verificarsi molte situazioni. La sua introduzione è avvenuta in un contesto formale, con le prime dichiarazioni rivolte alla squadra e ai tifosi.

Massimiliano Allegri ha inaugurato ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli dal prestigioso scenario del Teatro San Carlo, lanciando i primi messaggi alla squadra e all’ambiente azzurro. La Gazzetta dello Sport racconta che il tecnico livornese ha sottolineato l’entusiasmo con cui affronta questa nuova sfida, raccogliendo l’eredità lasciata da Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport evidenzia come Allegri abbia definito il Napoli una squadra già competitiva e abituata a lavorare ad alti livelli, ribadendo la volontà di costruire le basi per arrivare nel momento decisivo della stagione ancora in corsa su tutti gli obiettivi.... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Allegri si presenta: ‘Napoli ha una rosa forte. In Champions può succedere di tutto'”

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