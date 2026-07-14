Quando si torna dal supermercato, il gesto è quasi automatico. Prendiamo il sacchetto della frutta appena acquistata e la svuotiamo direttamente nel casso in basso, quello che in genere è già contrassegnato con il simbolo della frutta e della verdura. Ecco, possiamo dire che, almeno nel complesso, è sbagliato. Se per carne e formaggi il freddo è cosa buona e giusta, per la frutta il discorso si complica. Tuttavia, non esiste una regola unica e, per evitare di fare eventuali danni, la prima domanda da porsi è: da dove arriva questo frutto? Quindi, la frutta si conserva in frigo? Sì, ma non tutta. La frutta originaria dei climi temperati, come mele, pere, uva, ciliegie e kiwi, ama il freddo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Frutta in frigo: sì o no? Dipende, ma la regola è più semplice del previsto

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