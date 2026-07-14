Francia Spagna streaming e diretta tv | dove vedere la semifinale dei Mondiali 2026

Oggi, alle 21 ora italiana, si gioca a Dallas la semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna. La partita si può seguire in diretta streaming e in tv, con un match che coinvolge le due selezioni europee. L’incontro si svolge negli Stati Uniti, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per accedere alla finale del torneo.

Francia Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026. FRANCIA SPAGNA STREAMING TV – Oggi, martedì 14 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) Francia e Spagna scendono in campo a Dallas (Stati Uniti), partita valida per le semifinali dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Francia Spagna in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Francia e Spagna sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, martedì 14 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Francia vs Spagna la semifinale che tutti aspettavamo

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