La Spagna ha battuto la Francia 2-0 e si è qualificata per la finale del Mondiale, dopo 16 anni. Oyarzabal ha ricevuto un voto di 7 per la sua prestazione decisiva, mentre Mbappé ha ottenuto 5,5, con poca ispirazione. Yamal si è distinto con un voto di 7, mostrando vivacità. La finale sarà contro una tra Argentina e Inghilterra. La squadra spagnola punta a replicare il successo del 2010 in Sudafrica.

Sedici anni dopo la Spagna torna in finale del Mondiale. Nel 2010 in Sudafrica la prima storica vittoria, domenica la possibilità di replicare contro una tra Argentina e Inghilterra. La nazionale di De la Fuente vince 2-0 con un gol per tempo. Il primo su calcio di rigore (clamoroso errore di Digne che stende Yamal) con Oyarzabal che esattamente un anno dopo il gol vittoria in finale dell’Europeo segna un’altra rete pesantissima. Poi chiude i conti Pedro Porro. Poche occasioni per la Francia: deludono le stelle Olise e Dembelè, ci prova solo Mbappé. I francese sabato avranno a disposizione la ‘finalina’ per arrivare terzi.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Francia-Spagna 0-2, le pagelle: Oyarzabal (7) decisivo, Mbappé (5,5) poco ispirato, Yamal (7) frizzante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pagelle Spagna Arabia Saudita: Oyarzabal brilla con una doppietta, Yamal decisivo – I VOTINella partita tra Spagna e Arabia Saudita, Oyarzabal ha segnato due gol, mentre Yamal è stato decisivo in campo.

Spagna-Austria 3-0, le pagelle: Oyarzabal (8) che cinismo, Cucurella (7,5) due assist, Yamal (6,5), Pedro Porro (7)La Spagna ha battuto l'Austria 3-0, con Oyarzabal valutato 8 per il suo cinismo, Cucurella con 7,5 grazie a due assist, Yamal con 6,5, e Pedro Porro...

Temi più discussi: ValoriBet, le peggiori scommesse sulla Coppa del Mondo 2026: Francia – Spagna; Francia-Spagna, il calcio oggi passa da qui: perché i Bleus sono favoriti ma Yamal può cambiare tutto; Mondiali, oggi Francia-Spagna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); La Francia è in semifinale ai Mondiali.

La Spagna è la prima finalista dei mondiali di calcio 2026. La nazionale iberica ha battuto la Francia 2-0 (1-0) nella semifinale giocata a Dallas grazie alle reti di Oyarzabal su rigore al 22' del primo tempo e di Porro al 13' della ripresa. La Spagna domenica x.com

La Francia si scioglie sul più bello, Spagna prima finalista dei Mondiali! 0-2 ad ArlingtonPrima Oyarzabal su rigore, poi Pedro Porro. E la selezione di Luis de la Fuente sorprende i grandi favoriti alla vittoria finale. Vedendo la Francia in questi Mondiali ci si chiedeva come potesse non ... tuttomercatoweb.com

Francia-Spagna 0-2, la Roja domina e colpisce con Oyarzabal e Pedro Porro: il commissario tecnico de la Fuente porta la propria Nazionale in finaleFrancia-Spagna 0-2, la Roja domina e colpisce con Oyarzabal e Pedro Porro: il commissario tecnico de la Fuente porta la propria Nazionale in finale ... eurosport.it

Ho appena realizzato che la Germania giocherà contro la Francia negli ottavi di finale, siete fiduciosi al riguardo? reddit