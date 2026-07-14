Francia Roma blindata per il 14 luglio | le strade chiuse in centro

Roma ha chiuso alcune strade nel centro storico in vista delle celebrazioni del 14 luglio. Palazzo Farnese si prepara ad accogliere un ricevimento ufficiale in occasione della Festa nazionale francese. Le vie interessate sono state interdette al traffico per garantire la sicurezza degli eventi. La zona è sotto stretta sorveglianza, con misure di sicurezza rafforzate e controlli ai punti di accesso. Le restrizioni resteranno in vigore fino a fine evento.

Roma, 14 luglio 2026 – Palazzo Farnese si prepara ad accogliere questa sera, martedì 14 luglio, il ricevimento organizzato in occasione della Festa nazionale della Francia. L’evento, in programma dalle 19.15 nella sede dell’ Ambasciata di Francia in Italia, vedrà la partecipazione prevista di circa 1.600 ospiti. Per consentire lo svolgimento della cerimonia sono state predisposte modifiche alla viabilità e alla sosta nell’area del centro storico che circonda piazza Farnese. Limitazioni al traffico dalle 16. A partire dalle 16 saranno introdotte limitazioni al traffico in: via dei Baullari, nel tratto compreso tra piazza Campo de’ Fiori e piazza Farnese; piazza Farnese; via dei Farnesi; via del Mascherone; via Giulia, nel tratto compreso tra vicolo del Polverone e via di San Girolamo della Carità. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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