Fra transizione ecologica e sviluppo industriale l’analisi di Confindustria | La decarbonizzazione non può diventare un fattore di perdita di competitività
Un rappresentante di Confindustria ha affermato che la decarbonizzazione non deve compromettere la competitività dell’industria europea. Durante un intervento, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema dell’energia, sottolineando la sfida di conciliare la transizione ecologica e la crescita del settore manifatturiero. La discussione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni che evitino di penalizzare le imprese nel passaggio verso modelli più sostenibili.
«La decarbonizzazione non può diventare un fattore di perdita di competitività per l’industria europea». Antonio Gozzi parte dall’energia per affrontare uno dei temi chiave per il manifatturiero: come coniugare transizione ecologica e sviluppo industriale. Il vicepresidente di Confindustria, con delega all’Autonomia strategica europea, è intervenuto ieri a Brescia alla 50esima edizione di «Scenari & Tendenze», l’Osservatorio congiunturale promosso da Confindustria Brescia con il sostegno della Camera di Commercio. Per Gozzi l’Europa deve accompagnare la transizione con una vera politica industriale, investimenti nelle... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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