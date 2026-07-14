Fra transizione ecologica e sviluppo industriale l’analisi di Confindustria | La decarbonizzazione non può diventare un fattore di perdita di competitività

Notizia in breve

Un rappresentante di Confindustria ha affermato che la decarbonizzazione non deve compromettere la competitività dell’industria europea. Durante un intervento, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema dell’energia, sottolineando la sfida di conciliare la transizione ecologica e la crescita del settore manifatturiero. La discussione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni che evitino di penalizzare le imprese nel passaggio verso modelli più sostenibili.