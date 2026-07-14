Nella semifinale del Mondiale 2026 tra Francia e Spagna, il match si è giocato alle 21:00, con l’obiettivo di qualificarsi alla finale di domenica a New York. La formazione francese non ha incluso il giocatore Thuram tra i titolari, che è rimasto in panchina. La partita ha determinato l’accesso alla finale, senza modificare le scelte di formazione ufficiali delle due squadre.

di Stefano Cori Formazioni ufficiali Francia Spagna: questa sera in gioco c’è l’accesso alla finale in programma domenica a New York. Alle ore 21:00 andrà in scena la prima delle due semifinali del Mondiale 2026. La sfida tra Francia e Spagna si giocherà in Texas, al Dallas Stadium di Arlington. Chi vincerà questa sera affronterà in finale la vincente tra Argentina ed Inghilterra domenica 20 luglio in quel di New York. Questa sera ci sarà anche la sfida tra Kylian Mbappé e Lamine Yamal, due dei candidati al prossimo pallone d’oro. Non ci sarà invece in campo Marcus Thuram, per lui un’altra panchina. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Formazioni ufficiali Francia Spagna. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Francia Spagna, niente da fare per Thuram: ancora una panchina per lui

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