Fondazione Il Talento all' Opera ecco il nuovo consiglio d' amministrazione

Il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Il Talento all’Opera si è insediato, segnando il terzo in ordine di tempo. La fondazione, creata da un gruppo di imprese, sostiene il talento e il merito, collaborando con la Scuola Superiore Sant’Anna per favorire l’accesso alla formazione universitaria di alta qualità. La nomina del consiglio rappresenta un passaggio importante per l’organizzazione.

Pisa, 14 luglio 2026 - Si è insediato il terzo Consiglio di Amministrazione della storia della Fondazione Il Talento all’Opera, nata dall’iniziativa di un gruppo di imprese per sostenere il talento e il merito e promuovere, in partnership con la Scuola Superiore Sant’Anna, l’accesso alla formazione universitaria di eccellenza. Alla presidenza è stata confermata Patrizia Alma Pacini, vicepresidente di Unione Industriale Pisana; mentre Gaetano Terrasini, CEO di Saint-Gobain Italia & Grecia, mantiene la carica di Vicepresidente. Completano il Consiglio Stefano Bottai, vicepresidente di Toscana Aeroporti SpA; Carlotta Cesqui, vicepresidente di Abiogen Pharma SpA; Luigi Doveri, presidente e Amministratore Delegato di Forti Holding SpA; Alvise Insalaco, Amministratore Delegato di List SpA; Andrea Madonna, Amministratore Delegato di C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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