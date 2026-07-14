Flavio Giustolisi ha affrontato la finale scudetto della SIS Roma, analizzando gli episodi chiave e le decisioni prese durante la partita contro l’Ekipe Orizzonte. La squadra ha raggiunto questa fase dopo un percorso che comprende obiettivi di inizio stagione e momenti decisivi in campionato. Giustolisi ha fornito dettagli sulla sfida, senza commenti sulle vicende legali o sui protagonisti, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti sportivi della finale e sul futuro della squadra.

Ripercorriamo il cammino della squadra, dagli obiettivi di inizio stagione fino alla serie che ha assegnato il titolo italiano. Un confronto senza filtri sulla finale scudetto, sui momenti chiave della sfida con l’Ekipe Orizzonte e sugli episodi che hanno indirizzato il confronto. L’intervista guarda anche al futuro: mercato, programmazione, strategie e ambizioni della SIS Roma, con l’obiettivo di restare protagonista nella pallanuoto italiana e di tornare a lottare per tutti i trofei. Un approfondimento esclusivo per capire il presente e il futuro di uno dei club di riferimento della pallanuoto femminile italiana. Waterpolo Preview è il format di OA Sport dedicato all’attualità della pallanuoto con interviste, analisi e approfondimenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Giustolisi a cuore aperto: la verità sulla finale e il futuro della SIS Roma

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