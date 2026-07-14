Fisco accertamento induttivo | come funziona la verifica e come difendersi dai controlli
L'Agenzia delle Entrate utilizza l’accertamento induttivo come metodo di verifica fiscale, basato su ipotesi e confronti tra redditi dichiarati e spese sostenute. Questa procedura viene avviata quando i dati disponibili non sono sufficienti a dimostrare la correttezza delle dichiarazioni fiscali. La verifica può riguardare diversi periodi fiscali e settori, e si conclude con un avviso di accertamento che può portare a sanzioni o recupero di imposte.
Nel panorama della riscossione e della vigilanza fiscale in Italia, l’ accertamento induttivo rappresenta senza dubbio lo strumento più incisivo e, per certi versi, temuto a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria. Regolato principalmente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 (all’Articolo 39), questo meccanismo ispettivo consente all’Agenzia delle Entrate di derogare alle ordinarie procedure di controllo analitico. Quando si attiva l’accertamento induttivo, il Fisco non si limita a verificare la correttezza formale e sostanziale delle singole poste attive e passive iscritte in contabilità; al... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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