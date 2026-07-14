Fisco accertamento induttivo | come funziona la verifica e come difendersi dai controlli

Notizia in breve

L'Agenzia delle Entrate utilizza l’accertamento induttivo come metodo di verifica fiscale, basato su ipotesi e confronti tra redditi dichiarati e spese sostenute. Questa procedura viene avviata quando i dati disponibili non sono sufficienti a dimostrare la correttezza delle dichiarazioni fiscali. La verifica può riguardare diversi periodi fiscali e settori, e si conclude con un avviso di accertamento che può portare a sanzioni o recupero di imposte.