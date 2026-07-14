Firenze l' ospedale Meyer nell’attesa della svolta | espansione congelata da tre anni

A Firenze, l’ospedale pediatrico Meyer attende da tre anni un progetto di espansione che è stato sospeso. Il cambio ai vertici dell’assessorato alla Salute si verifica il 1° settembre, quando Marco Torre subentrerà e Federico Gelli passerà dalla direzione dell’assessorato a quella dell’ospedale.

L’arrivo di Marco Torre ai vertici dell’assessorato alla Salute, il 1° settembre coinciderà col trasferimento di Federico Gelli da quella direzione alla guida del Meyer. Con Paolo Morello, che dopo tre anni a capo dell’ospedale pediatrico andrà a fare l’assessore alla Salute a Prato. Le sfide che Gelli si troverà di fronte saranno molto complesse, specie alla luce di un triennio in cui il Meyer non è sembrato dare seguito alla precedente stagione di impetuoso sviluppo. Tra nodi che sono rimasti irrisolti e inciampi che hanno fatto abbattere sull’ospedale polemiche forse evitabili. Il capitolo più rilevante rimasto congelato riguarda il... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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