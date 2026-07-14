Firenze a lezione di cucina e diritti umani | ripartono i centri estivi gratuiti per famiglie svantaggiate

A Firenze ripartono i centri estivi gratuiti rivolti a famiglie svantaggiate. La fondazione Kennedy Human Rights Italia organizza le attività, che sono già state svolte due volte coinvolgendo oltre 100 bambini. Per questa estate sono disponibili 60 posti, suddivisi in gruppi di 20 partecipanti a settimana, con inizio a luglio. Le attività includono lezioni di cucina e incontri sui diritti umani.

All’attivo ci sono già due edizioni che hanno accolto oltre 100 bambini. Sono i centri estivi Restate attivi della fondazione Kennedy Human Rights Italia, che ripartono a luglio con 60 posti a disposizione divisi per 20 partecipanti ogni settimana. Un'iniziativa completamente gratuita di tre settimane che si svolgerà presso la RFK International House of Human Rights e resa possibile grazie al supporto di Fondazione Cipollini, della Fondazione CR Firenze e patrocinata dal Comune di Firenze. «La gioia e la volontà di aiutare i bambini hanno sempre fatto parte della vita di Patrizio Cipollini e continuano a guidare ogni passo della nostra Fondazione» racconta Loris Cipollini, Presidente della Fondazione. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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