Fino Mornasco (Como), 14 luglio 2026 – Sono 888 le firme raccolte durante la mobilitazione a tutela della scuola primaria Gianni Rodari di Socco di Fino Mornasco, comprensive delle ulteriori e recenti 58 firme autografe, raccolte dal Comitato Cittadino e depositate in Comune nei giorni scorsi. Con questo, il Comitato ha rinnovato “la formale richiesta di una sospensione temporanea della decisione di chiusura, atto ritenuto imprescindibile per consentire l’avvio di un tavolo di concertazione sano, genuino e basato sul reciproco rispetto”. "Un inutile sacrificio” . La mobilitazione quindi non si arresta, ma al contrario, spiegano gli stessi promotori del Comitato, “prosegue in modo propositivo, determinato e nel rispetto delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Fino Mornasco, depositate in municipio quasi 900 firme a difesa della scuola Rodari: “Un presidio educativo che va difeso, no alla sua chiusura”

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