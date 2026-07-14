Oltre 250 persone hanno partecipato domenica a un pranzo benefico durante il Bierfest a Misinto. La ministra per le disabilità è intervenuta come ospite d’onore. La giornata era dedicata alla solidarietà. La partecipazione è stata numerosa e l’evento si è svolto senza incidenti. La ministra ha incontrato i partecipanti e ha assistito alle attività di beneficenza. La manifestazione si è conclusa con un momento di festa tra i presenti.

Ospite d’eccezione domenica alla Misinto Bierfest. Per la giornata della solidarietà è intervenuta la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. L’appuntamento, che da qualche anno si ripete nel calendario della kermesse, ha riunito circa 250 persone tra ragazzi, volontari, famiglie, amministratori e rappresentanti del Terzo settore, confermando la vocazione sociale della manifestazione organizzata da Gam E20. La giornata si è aperta con una messa seguita da un pranzo benefico, il cui ricavato sarà devoluto alle 10 associazioni presenti, ossia Il Sentiero, Solidarietà e Servizi, Il Faro di Cogliate e Cls Saronno, Oasi Camnago, Associazione Penna Nera, Oasi Due Barlassina, Il Sorriso nell’Anima, Il Seme e L’Abbraccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa di solidarietà tra i boccali. La ministra Locatelli al Bierfest. In più di 250 al pranzo benefico

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