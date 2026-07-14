In Toscana, un impiegato dell’ente sanitario regionale è stato posto ai domiciliari nell’ambito di un’indagine su furto, falsità, corruzione e truffa. Altre tre persone sono state obbligate a dimora nel comune di residenza. L’indagine ha evidenziato un traffico illegale di droghe, tra cui il fentanyl, attraverso ricette false. Le autorità stanno approfondendo le modalità di distribuzione e i soggetti coinvolti nel sistema illecito.

Pescia (Pistoia) - Un impiegato dell’Estar ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per furto, falsità materiale, corruzione e truffa. Altre tre persone hanno l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono questi i numeri di un’operazione dei carabinieri del Nas, coordinati dalla Procura di Pistoia, in collaborazione con gli ispettori dell’Asl. Centinaia le ricette «dubbie» per Fentanyl e oppioidi. Gli investigatori hanno iniziato a lavorare su questa vicenda nel 2025 quando durante un controllo nel Pistoiese hanno scoperto alcune anomalie in alcune farmacie. In particolar modo hanno appurato che alcune ricette erano state timbrate con dei «punzoni» medici rubati all’ospedale di Pescia e che erano destinati a clienti inesistenti con un vero codice fiscale. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Fentanyl con le ricette falsificate in Toscana: ecco come funzionava il traffico illegale di droghe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ricette mediche falsificate. A caccia di psicofarmaci. Denunciata una 49enneUna donna di 49 anni è stata denunciata per aver falsificato ricette mediche e usato un timbro medico riprodotto illegalmente.

Fentanyl, furto shock a Roma: spariscono 80 fiale dall’ospedale Israelitico, allarme traffico illegaleOttanta fiale di Fentanyl sono state rubate dalla farmacia di un ospedale a Roma.

Temi più discussi: Ricette rubate, oppioidi e fentanyl, misure cautelari per 4 persone; Fentanyl con le ricette falsificate in Toscana: ecco come funzionava il traffico illegale di droghe; Ricette false per Fentanyl e oppioidi poi venduti a tossicodipendenti: 4 indagati, tra cui 2 lavoratori della sanità; Ricette rubate, oppioidi e fentanyl, misure cautelari per 4 persone.

Fentanyl e ricette rubate in ospedale: scoperto traffico illegale di farmaci e droghe in Toscana x.com

Fentanyl con le ricette falsificate in Toscana: ecco come funzionava il traffico illegale di droghePescia (Pistoia) - Un impiegato dell’Estar ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per furto, falsità materiale, corruzione e truffa. Altre tre persone hanno l’obbligo di dimora nel comune di ... corrierefiorentino.corriere.it

Fentanyl e oppioidi: ricette false e furti in Toscana, 4 misure cautelariQuattro indagati per un sistema di ricette false e furto di oppioidi in Toscana, scoperto dai carabinieri del Nas ... it.blastingnews.com

Roma, rubate ottanta fiale di Fentanyl: è giallo all’ospedale Israelitico, ipotesi del furto su commissione reddit