FC 26 patch 1.64 live | addio a un bug fastidioso su UT

Se anche a voi è capitato di recente di perdere la pazienza navigando tra i menu o di essere improvvisamente disconnessi dai server di Ultimate Team mentre sistemavate il club, ci sono ottime notizie. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la patch 1.6.4 di EA SPORTS FC 26, un aggiornamento mirato a risolvere alcuni bug decisamente fastidiosi che stavano minando l’esperienza di gioco degli utenti, specialmente all’interno della modalità più amata, Ultimate Team. L’aggiornamento è già disponibile per il download su tutte le piattaforme e, oltre ai correttivi per UT, porta con sé svariati ritocchi estetici e un importante fix per chi gioca su PC con schede video NVIDIA. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, patch 1.6.4 live: addio a un bug fastidioso su UT

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PvE Protection Update: No More Poison Trolling!

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