Un ex portiere del Milan ha commentato che il modo di comunicare del club è ancora distante dalla tradizione storica rossonera. Ha sottolineato come il club, in fase di ricostruzione, sia diviso tra entusiasmo e incertezze, con un’attenzione particolare alla rapidità con cui devono essere prese le decisioni. Le sue parole arrivano in un momento di cambiamenti e di attese per il futuro della squadra.

Un Milan sospeso tra l'entusiasmo della ricostruzione e i dubbi legati ad un club che non ha tempo da perdere. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere del Milan Marco Amelia ha analizzato senza filtri momento della squadra, soffermandosi in particolare sull'impatto del nuovo tecnico Rúben Amorim, sulle lacune tattiche e sul futuro sempre più enigmatico di Rafael Leao. Milan, senti Amelia: "Amorim? Ci vuole costanza". l'arrivo di un tecnico straniero porta sempre una ventata d'aria fresca ma Amelia predica realismo dei primi giorni è un classico ma la serie A si sa non fa sconti a nessuno: > "I primi giorni di lavoro portano tanto entusiasmo, poi però ci vuole costanza di lavoro, uno spogliatoio che sappia sostenersi nei momenti difficili e mi auguro che si possa trovare una quadra tra quello che vuole l'allenatore e i giocatori in rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Amelia: "Il modo di comunicare è ancora lontano dalla storia rossonera"

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