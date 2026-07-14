Il Tour de France riprende con la decima tappa, da Aurillac a Le Lioran, lunga 166,6 chilometri. Dopo la prima settimana di gara, il ciclista ha dichiarato che tutto è sotto controllo e che la prima parte della competizione è stata positiva. La corsa riprende dopo la giornata di riposo, con i corridori pronti a continuare la sfida sulle strade francesi.

Il Tour de France, archiviata la prima delle due giornate di riposo in calendario, riprende il suo cammino con la decima tappa, Aurillac-Le Lioran di 166,6 chilometri. Il belga Remco Evenepoel, in un’intervista a Sporza, ha tracciato il bilancio della sua prima settimana di gara e ha proiettato lo sguardo all’odierna frazione di montagna. Il leader della Red Bull – BORA – hansgrohe occupa al momento la quarta posizione in classifica generale a soli tre secondi dal terzo posto di Isaac Del Toro. Sull’idea originale del suo team di indossare maglie con il numero 13 capovolto: ” “L’omaggio definitivo alla nostra tredicesima partecipazione al Tour de France. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Evenepoel: “Prima settimana positiva. Tutto è sotto controllo”

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NO WORDS! TOTAL DISAPPOINTMENT FROM VISMA AND VINGEGAARD AS POGAAR WARNS THE PELOTON

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