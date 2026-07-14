Epatite infantile | tutto quello che c’è da sapere per evitare il rischio

Nel 2022, durante la primavera, diversi ospedali pediatrici in tutto il mondo hanno notato un aumento di casi di epatite infantile. I medici hanno osservato un andamento atipico di questa condizione nei pazienti più giovani, senza ancora aver identificato un’origine chiara. La notizia si è diffusa attraverso vari rapporti e studi, portando all’attenzione generale il fenomeno. La BBC Science Focus Magazine ha riportato l’inizio di questa fase di monitoraggio e analisi.

È passato qualche anno e forse in molti non lo ricorderanno, ma nel 2022, come raccontato dalla BBC Science Focus Magazine (SiTiP), nella primavera del 2022, in diversi ospedali pediatrici del mondo, i medici hanno cominciato a osservare qualcosa di insolito. Bambini piccoli, fino a quel momento in perfetta salute, arrivavano in pronto soccorso con la pelle e gli occhi ingialliti, vomito, feci chiare e urine scure. Con quella sintomatologia il sospetto andava subito all’epatite, eppure gli esami escludevano subito i virus dell’epatite già conosciuti. Nonostante questo il fegato appariva gravemente infiammato. Da quei primi casi l’epatite infantile di origine sconosciuta è stata seguita passo dopo passo dalle autorità sanitarie internazionali. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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