Elly Schlein l' ora delle purghe | che testa sta per far saltare

Entro la fine di luglio, o anche prima, si attende una decisione sul possibile ruolo di Carlo Cottarelli come candidato sindaco del centrodestra a Milano. La scelta dipenderà dalla sua risposta a una proposta concreta, annunciata da fonti vicine, che potrebbe arrivare già tra una settimana. La decisione avrà ripercussioni sia sulla coalizione di centrodestra sia sul fronte del centrosinistra.

La risposta arriverà entro fine luglio. Forse anche prima, tra una settimana, dicono i bene informati. Carlo Cottarelli scioglierà la riserva: sì o no alla proposta di fare il candidato sindaco del centrodestra a Milano? Un responso che non riguarda solo la coalizione che vuole riprendersi la metropoli ma pure il centrosinistra. Nel Pd – con cui Cottarelli era stato eletto senatore alle scorse Politiche, salvo dimettersi meno di un anno dopo in aperto conflitto con la linea Schlein – è psicosi. La paura di perdere la città più importante d’Italia sta montando. Perdere poi contro un ex sarebbe difficilmente digeribile. Tanto che Elly, giurano in ambienti romani, in caso di risposta affermativa dell’economista a correre nel campo avversario sarebbe già pronta a telefonare a Pierfrancesco Majorino per spezzargli ogni sogno di gloria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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