Un influencer con oltre 100.000 follower sui social ha pubblicato numerosi video in cui imita il linguaggio e l’atteggiamento di Mussolini, mostrando un piglio militaresco e retorica tipica del Ventennio. L’uomo è un ex attore e rappresenta il comitato 919 di Futuro nazionale a Milano. Nei video si evidenzia una parodia o un’imitazione seria, mentre il contenuto richiama simboli e stili associati a quel periodo storico.

Più di 100mila follower sui social, piglio militaresco, retorica da Ventennio e celtica in bella mostra. Emanuele Ajello, ex attore, è referente del comitato 919 di Futuro nazionale, a Milano. Da settimane i suoi video, in cui commenta l’attualità, elogia Roberto Vannacci e attacca la sinistra, soati da centinaia di persone, che gli domandano se faccia sul serio o se, la sua, non sia in realtà una specie di parodia (del Duce e del mondo che il leader di FnV si sta portando dietro). Sia come sia, le sue performance hanno attirato l’attenzione di Giuseppe Cruciani. Ed ecco allora Ajello partecipare a La Zanzara. “Combattenti di terra, di mare e dell’aria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È una parodia o fa sul serio? L’influencer di Futuro nazionale scimmiotta Mussolini in decine di video: ecco il risultato

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