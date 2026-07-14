e sopratutto come alleviare il dolore in modo efficace

D olore alle gambe non solo la sera ma nell’arco di tutta la giornata? Crampi notturni che impediscono il sonno? Senso di pesantezza agli arti inferiori? Le gambe in estate tendono a fare male e a creare problemi e il caldo non è d’aiuto, anzi, alimenta il disagio. Come agire? I rimedi sono differenti, dalle docce fresche al sollevare le gambe. Fino a prendere integratori specifici che donano immediato sollievo. Gambe gonfie: quattro rimedi fai da te da provare a casa X Leggi anche › Caldo e gambe pesanti? Il Ginkgo Biloba può essere d’aiuto Perché le gambe in estate fanno male?. Gambe pesanti a fine giornata, e spesso non solo? Non si è da soli con questo fastidio, anzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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