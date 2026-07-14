Durante il viaggio di nozze in montagna, una donna tedesca di 30 anni è morta in un incidente. La coppia aveva pianificato una vacanza felice, ma l’evento si è concluso tragicamente. La donna, identificata come la sposa, ha perso la vita in circostanze non specificate. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia ha sconvolto amici e familiari dei coniugi.

Dovevano essere giorni di felicità, tra le montagne amate e la prima vacanza da moglie e marito. Invece il viaggio di nozze di Laura Viktoria Härtig, trentenne tedesca, si è trasformato in una tragedia. Dopo quasi tre settimane di ricovero e speranze, la giovane è morta in una clinica della Baviera. L’incidente era avvenuto il 23 giugno lungo la strada statale 242 del Passo Sella, nel tratto in direzione di Canazei. Laura era in bicicletta quando, secondo la ricostruzione iniziale, si è verificato uno scontro frontale con una moto che procedeva nella carreggiata opposta. Lo schianto al Passo Sella e i soccorsi. L’impatto è stato molto violento: la bici della donna si è spezzata e la trentenne è finita sull’asfalto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È morta!”. In viaggio di nozze l’atroce tragedia. Il campione italiano distrutto

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