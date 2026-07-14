Dove vedere in tv Sonego-Collignon ATP Gastaad 2026 | orario programma streaming

Lorenzo Sonego sfiderà Raphael Collignon negli ottavi del torneo ATP 250 di Gstaad. Dopo aver giocato contro Taylor Fritz al terzo turno di Wimbledon, il tennista italiano torna in campo nel torneo svizzero. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali.

Lorenzo Sonego affronterà il belga Raphael Collignon agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, rimettendosi in gioco dopo aver tenuto testa allo statunitense Taylor Fritz in occasione del terzo turno di Wimbledon. L’appuntamento è per mercoledì 15 luglio alle ore 10.30, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sulla Roy Emerson Arena. Il 31enne, numero 83 del mondo, se la dovrà vedere con il 24enne, numero 42 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il monegasco Vacherot e il tedesco Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it

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