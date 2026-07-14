Dove vedere ‘Hunger Games’? La saga arriva su Netflix

Da quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Netflix sono disponibili tutti i film della serie ‘Hunger Games’. La saga, basata sui romanzi, comprende quattro pellicole e un prequel. La piattaforma ha aggiunto i titoli pochi mesi dopo l’uscita nelle sale dell’ultimo capitolo, ‘L’alba sulla mietitura’. Gli utenti possono ora guardare le pellicole in streaming, con accesso alle versioni originali e doppiate. La disponibilità si estende a diversi paesi, senza restrizioni di età o regione.

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Milano, 14 luglio 2026 – A pochi mesi dall'uscita nelle sale de ‘L’alba sulla mietitura’, il nuovo capitolo della saga, Netflix rilancia uno dei franchise più influenti degli ultimi vent'anni. Dal 14 luglio sono infatti disponibili sulla piattaforma tutti e cinque i film di Hunger Games, compreso il prequel ‘La ballata dell'usignolo e del serpente’. Un ritorno che permette di riscoprire una serie capace di andare ben oltre il semplice intrattenimento. Scopriamo di più. Così Hunger Games ha cambiato narrativa young adult. L'idea nacque nel 2007 da un'intuizione di Suzanne Collins. L'autrice ha raccontato di aver avuto l'ispirazione mentre faceva zapping tra reality show e servizi televisivi sulla guerra in Iraq. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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The Hunger Games FULL SAGA Recap (All 5 Films) in 70 Minutes

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