Su Netflix sono disponibili tutti i film della serie ‘Hunger Games’. La saga, basata sui romanzi, comprende quattro pellicole e un prequel. La piattaforma ha aggiunto i titoli pochi mesi dopo l’uscita nelle sale dell’ultimo capitolo, ‘L’alba sulla mietitura’. Gli utenti possono ora guardare le pellicole in streaming, con accesso alle versioni originali e doppiate. La disponibilità si estende a diversi paesi, senza restrizioni di età o regione.

Milano, 14 luglio 2026 – A pochi mesi dall'uscita nelle sale de ‘L’alba sulla mietitura’, il nuovo capitolo della saga, Netflix rilancia uno dei franchise più influenti degli ultimi vent'anni. Dal 14 luglio sono infatti disponibili sulla piattaforma tutti e cinque i film di Hunger Games, compreso il prequel ‘La ballata dell'usignolo e del serpente’. Un ritorno che permette di riscoprire una serie capace di andare ben oltre il semplice intrattenimento. Scopriamo di più. Così Hunger Games ha cambiato narrativa young adult. L'idea nacque nel 2007 da un'intuizione di Suzanne Collins. L'autrice ha raccontato di aver avuto l'ispirazione mentre faceva zapping tra reality show e servizi televisivi sulla guerra in Iraq. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

© Quotidiano.net - Dove vedere ‘Hunger Games’? La saga arriva su Netflix

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hunger Games FULL SAGA Recap (All 5 Films) in 70 Minutes

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Hunger Games: Sunrise on the Reaping, un promo svela il volto del giovane Haymitch

Leggi anche: Warner Bros. sfida Hunger Games: acquisiti i diritti di “Shatter Me” per un nuovo franchise distopico

Argomenti più discussi: Hunger Games: L'alba sulla mietitura, le prime immagini del film; Hunger Games – L’alba sulla mietitura: ecco il sesto e attesissimo capitolo della saga; Hunger Games: L'alba sulla Mietitura, come Haymitch ha cambiato la vita di Joseph Zada (VIDEO); 'Hunger Games' è un successo, alimentato dall'entusiasmo che circonda il genere distopico.

non ce l'ho con ultimo eh però sinceramente oltre che a fare un post dove sei felice per com'è andata la serata, magari due paroline sul fatto che i TUOI fans ieri sembravano agli hunger games le avrei dette x.com

Dove vedere ‘Hunger Games’? La saga arriva su NetflixTutti i cinque film della celebre serie tratta dai romanzi di Suzanne Collins arrivano sulla piattaforma di streaming ... quotidiano.net