Elliot Anderson, centrocampista inglese, ha firmato per un club di Premier League con un contratto da circa 130 milioni di euro, diventando il trasferimento più costoso mai effettuato nel calcio inglese. Prima di questa operazione, Anderson aveva giocato per un club di livello internazionale, con precedenti esperienze in prestito e partite ufficiali. La decisione di trasferirsi in Inghilterra ha portato a una scelta strategica del club, che ora conta su di lui come elemento chiave della rosa.

Il giocatore inglese più caro di sempre poteva essere scozzese, almeno per quanto riguarda il calcio e la nazionale. La carriera di Elliot Anderson è cambiata completamente nelle ultime due stagioni, quando il mediano che il Nottingham Forest aveva acquistato dal Newcastle è cresciuto al punto da convincere il Manchester City a spendere per lui oltre 130 milioni. L’affare è stato concretizzato poche settimane fa, nessun inglese era mai stato pagato così tanto. Un mediano carissimo, ma il motivo del costo va ricercato nei numeri: nell’ultima Premier Anderson è il giocatore che ha toccato di più il pallone (3300 volte), ha fatto più recuperi palla (306), ha vinto più duelli (297) ed è stato pure il più picchiato (80 falli subiti). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Forest ai 130 milioni del City e alla scelta inglese: ora Anderson è l'arma in più di Tuchel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AIThe bullied beggar found a small bottle and became War God!

Notizie e thread social correlati

Anderson-City, è fatta: 150 milioni al Nottingham Forest, è il trasferimento più caro nella storia dei CitizensIl Manchester City ha concluso un accordo con il Nottingham Forest per il trasferimento di Elliot Anderson, pagando circa 150 milioni di euro.

City, all-in per Anderson: al Forest un pacchetto da 150 milioniUn accordo tra il Manchester City e il Nottingham Forest sta per essere finalizzato per il trasferimento di Elliot Anderson.

Argomenti più discussi: Solbakken: Abbiamo vinto la partita a scacchi col Brasile. Neymar e Vinicius non amano coprire, così noi...; Missione Amorim: gruppo e giovani per (ri)fare grande il Milan; Si gioca alle 12. Anzi no, resta alle 18: dentro il caos sull'orario di Messico-Inghilterra.

Dal Forest ai 130 milioni del City e alla scelta inglese: ora Anderson è l'arma in più di TuchelLa carriera del centrocampista è cambiata completamente nelle ultime due stagioni, quando il mediano che il Nottingham Forest aveva acquistato dal Newcastle è cresciuto moltissimo ... gazzetta.it

Duecentotrenta ettari di superficie boschiva divorata dalle fiamme in Ossola, quasi il doppio in Valsesia. Circa 800 in totale. È pesante, per quanto ancora provvisorio, il bilancio degli incendi che da più di dieci giorni stanno mettendo sotto pressione l’Alto Pie x.com