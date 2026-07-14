Da un locale a tutto l’appartamento La ricetta della famiglia Spotti Quattro generazioni per la casa

Un’azienda di Bovisio Masciago, specializzata in attività storica, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale. La famiglia Spotti gestisce l’attività da quattro generazioni, iniziando come locale e ampliando nel tempo fino a coprire tutto l’appartamento. Roberto Spotti, rappresentante della famiglia, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, anche se ha evitato commenti dettagliati, mantenendo uno stile modesto tipico della zona.

È soddisfatto Roberto Spotti, dopo aver ricevuto il riconoscimento di Attività storica per la sua azienda, Actual Spotti, a Bovisio Masciago. Quando chiediamo di raccontare, si schermisce con quella modestia brianzola abituata al “fare“ più che a dire. L’elenco dei premiati riporta la data del 1986, ma in realtà, come spiega Spotti, tutto cominciò, dalla piccola bottega nel nonno Luigi, negli anni ‘30. Poi i sei figli svilupparono e differenziarono l’attività industriale e il negozio, aperto dal 1969, in via Nazionale dei Giovi, dal primogenito Ernrico, con il fratello Giuseppe, sviluppando la consulenza per la progettazione e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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