Lucca, 14 luglio 2026 – Negli occhi ha ancora le immagini degli edifici crollati. Nel cuore, il peso di non essere riuscito a trovare nessun superstite sotto le macerie. Michele Melosi, 43 anni, vigile del fuoco di Lucca, è stato tra i primi soccorritori italiani partiti per il Venezuela dopo il terremoto di magnitudo 7,5 che ha provocato oltre 4mila vittime. È tornato a casa con un carico di emozioni difficile da raccontare, ma anche con il ricordo di una popolazione capace di affrontare il dolore con straordinaria dignità. E mentre in Venezuela si continua a scavare, Melosi ha scelto di raccontare a La Nazione quei giorni. Come è iniziata la sua esperienza nei Vigili del Fuoco? “È stato un po’ un caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Da Lucca al Venezuela, Michele è il vigile del fuoco che ha scavato tra le macerie: “Colpito dalla loro compostezza”

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