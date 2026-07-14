Francia-Spagna, dai Mondiali del 2006 a quelli del 2026: il precedente riaccende la sfida tra le due Nazionali. Nel 2006, ad Hannover, la Spagna delle giovani promesse si arrese al cinismo e all’esperienza della Francia di Zinédine Zidane. Finì 3-1 per i Bleus negli ottavi di finale del Mondiale tedesco, una ferita calcistica profonda per la generazione iberica di allora. La gara fu inaugurata da un rogore trasformato da David Villa; la Francia di Domenech rispose con Ribery, bravissimo nel bucare con un triangolo con Vieira la difesa troppo alta degli iberici, presentarsi da solo al cospetto di Casillas e scartarlo per depositare il pallone in porta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Da Hannover a Dallas: Francia-Spagna vent’anni dopo riaccende il Mondiale

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