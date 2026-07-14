Il nuovo allenatore del Liverpool ha dichiarato di stimare molto Curtis Jones e di voler parlare con lui, lasciando intendere che conta di includerlo nella rosa della prossima stagione. Tuttavia, il giocatore non ha ancora accettato il rinnovo del contratto in scadenza. Il club conferma la sua posizione, mentre l’Inter mostra interesse per il centrocampista inglese.

E fu così che il basco gelò tutti: “Stimo parecchio Curtis Jones, avrò l’opportunità di parlarci. È un grandissimo giocatore, spero possa restare”. Parola di Andoni Iraola, neoallenatore del Liverpool, pronto a puntare sull’inglese per la prossima stagione (almeno a parole.). E l’Inter? Studia, osserva, ascolta, soprattutto perché Jones è uno dei primi della lista per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, al netto dell’interesse, la trattativa col Liverpool ha subito un rallentamento. Jones piace per duttilità, esperienza e futuribilità. L’anno scorso ha giocato persino da terzino. Un altro punto a sfavore dell’affare restano i costi: l’Inter è pronta a spingersi fino ai 25-30 milioni, mentre il Liverpool ne chiede almeno 40 per far partire il giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Curtis Jones è un caso: il Liverpool lo conferma, ma lui non rinnova. L'Inter ci spera

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