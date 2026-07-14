Al tavolo automotive al Mimit, rappresentanti di Volkswagen e Stellantis hanno discusso solo di incentivi. La Fiom ha chiesto una gestione statale per Menarini Bus, evidenziando la mancanza di interventi oltre gli incentivi. La riunione si è concentrata sulle misure di sostegno senza azioni concrete per il rilancio o piani di settore. Nessuna decisione è stata annunciata riguardo a interventi strutturali o strategie a lungo termine.

Automotive Oggi il tavolo automotive al Mimit. La Fiom: «Serve una regia statale per Menarini Bus» Automotive Oggi il tavolo automotive al Mimit. La Fiom: «Serve una regia statale per Menarini Bus» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. A ogni vigilia del tavolo nazionale sull’automotive, sindacati e addetti ai lavori si chiedono se il governo annuncerà qualche svolta o se sarà il solito elenco di incentivi e critiche alle politiche dell’Ue. L’unica cosa certa è che la situazione del comparto industriale peggiora da tavolo a tavolo. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Crisi Volkswagen e Stellantis, dal governo solo incentivi

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