Crisi Volkswagen e Stellantis dal governo solo incentivi
Al tavolo automotive al Mimit, rappresentanti di Volkswagen e Stellantis hanno discusso solo di incentivi. La Fiom ha chiesto una gestione statale per Menarini Bus, evidenziando la mancanza di interventi oltre gli incentivi. La riunione si è concentrata sulle misure di sostegno senza azioni concrete per il rilancio o piani di settore. Nessuna decisione è stata annunciata riguardo a interventi strutturali o strategie a lungo termine.
Automotive Oggi il tavolo automotive al Mimit. La Fiom: «Serve una regia statale per Menarini Bus» Automotive Oggi il tavolo automotive al Mimit. La Fiom: «Serve una regia statale per Menarini Bus» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. A ogni vigilia del tavolo nazionale sull’automotive, sindacati e addetti ai lavori si chiedono se il governo annuncerà qualche svolta o se sarà il solito elenco di incentivi e critiche alle politiche dell’Ue. L’unica cosa certa è che la situazione del comparto industriale peggiora da tavolo a tavolo. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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