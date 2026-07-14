Così la sauna ci insegna ad affrontare il caldo estremo

La sauna aiuta a rafforzare il sistema immunitario e favorisce la disintossicazione della pelle. Inoltre, è benefica per la salute del sistema cardiovascolare. Questi effetti sono stati studiati in relazione ai vari tipi di sauna, che contribuiscono a preparare il corpo ad affrontare il caldo estremo. La pratica regolare può migliorare la resistenza e il benessere generale, secondo le ricerche condotte nel settore.

La sauna, in tutte le sue possibili declinazioni, ha una lista di benefici per il corpo piuttosto lunga, fra cui quelli per la salute del sistema cardiovascolare, per la disintossicazione della pelle e per il sistema immunitario (un elenco dettagliato lo trovate in questo nostro approfondimento ). Ma è solo in Estonia che ho realizzato quanto possa essere preziosa anche per la nostra crescita personale, rivelandosi utile paradossalmente perfino per affrontare il caldo torrido estivo. Un rituale di benessere estone basato sulla sauna. In Estonia? Vi starete chiedendo. Proprio così: personalmente lo ignoravo, ma questa giovanissima e affascinante repubblica baltica secoli fa ha assorbito in modo pervasivo la cultura della sauna, inizialmente soprattutto quella a fumo, originaria della Finlandia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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