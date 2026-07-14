Due visitatori hanno acquistato il biglietto e sono entrati a Buckingham Palace insieme agli altri turisti durante l'apertura estiva. La scena è stata immortalata in una foto che mostra un lenzuolo con le immagini di Andrea ed Epstein, esposto nella sala del trono. La monarchia britannica continua a mantenere un alto livello di segretezza, anche riguardo a chi visita le residenze ufficiali.

Hanno comprato il biglietto, fatto la fila e poi sono entrati a palazzo insieme a tutti gli altri visitatori di Buckingham Palace, che in luglio apre le sue porte al pubblico. Ma quando hanno raggiunto la sala del trono, gli attivisti antimonarchici hanno srotolato il loro striscione di protesta insieme al lungo lenzuolo sul quale era impressa la famosa foto del dicembre 2010 nella quale l’ex principe Andrea e l’amico Jeffrey Epstein passeggiavano per Central Park a New York. L’azione dimostrativa organizzata da Republic a Londra è andata in scena lunedì, senza troppi intoppi. Lo scandalo legato ai rapporti del fratello del sovrano con il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cosa sapevano Carlo e William? La monarchia sopravvive grazie alla segretezza”: un lenzuolo con la foto di Andrea ed Epstein nella sala del trono a Buckingham Palace

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