Conte Salvini e Vannacci devono decidere | nella Nato o fuori La versione di Sisci

Conte, Salvini e Vannacci devono scegliere se restare nella NATO o uscirne. La discussione riguarda le posizioni di ciascuno riguardo all’alleanza militare. Nel frattempo, un commentatore ha paragonato questa situazione a una relazione che si conclude, lasciando spazio a nuove possibilità. La decisione tra rimanere o andarsene si presenta come una scelta importante per i tre leader coinvolti.

È legittimo pensare che un matrimonio sia finito, per qualunque motivo, e guardarsi intorno alla ricerca di un altro partner o un’avventura occasionale. Il matrimonio non è più sacro e indissolubile. Poi però non si può tornare a casa a pretendere che la moglie abbia cucinato e lavato o che il marito abbia pagato le bollette, come accade nei matrimoni tradizionali. Se il matrimonio non funziona, si divorzia e chi tradisce se ne assume responsabilità, si farà mantenere dal nuovo partner o si rimbocca le maniche. Ma invocare il tradimento e poi non muoversi per divorziare o agire di conseguenza manda tutti, vecchi e nuovi partner, al manicomio. Forse il nuovoa, per odio al vecchio maritomoglie, istiga comunque il fedifragoa. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Il dissing Vannacci-Salvini nel documento esclusivo di Marzilli

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Temi più discussi: Conte-Vannacci: se il riarmo è un pretesto per schierarsi contro Kiev; Vannacci: Sulla Russia Conte la pensa come me. Con Travaglio e la Lega si rinsalda il fronte anti Kyiv; Salvini: Contrastare Vannacci? Non ho tempo da perdere e nessuna paura; Sondaggi politici: scendono FdI e Pd, sale ancora Vannacci.

A Napoli, l’8 luglio, Giuseppe Conte, come Vannacci e lo stesso Salvini ha sostenuto che la minaccia russa sarebbe funzionale a giustificare un riarmo che sottrarrebbe risorse al welfare, alla sanità, alle pensioni. x.com

Conte, Salvini e Vannacci devono decidere: nella Nato o fuori. La versione di SisciÈ legittimo pensare che un matrimonio sia finito, per qualunque motivo, e guardarsi intorno alla ricerca di un altro partner o un’avventura occasionale. Il matrimonio non è più sacro e indissolubile. formiche.net

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